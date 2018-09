Acidente bloqueia pista da Dutra em S.José dos Campos Uma carreta que transportava açúcar tombou às 5h10 desta terça-feira no km 137 da pista sentido Rio da Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos (SP), no Vale do Paraíba. Com o impacto, a carga caiu na pista. Não há vítimas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, duas faixas da rodovia estão interditadas e não há previsão de liberação. A opção para o motorista é um desvio 500 metros antes do local do acidente. Até as 6h desta manhã, havia registro de lentidão apenas próximo do trecho interditado.