Acidente bloqueia pista sul da Anchieta em Cubatão-SP A pista sul da Rodovia Anchieta está totalmente bloqueada desde as 3h desta terça-feira na altura do km 47,5, no trecho inicial de Cubatão, litoral sul paulista. Segundo a concessionária Ecovias, no local, trecho de serra, uma carreta transportando carvão tombou e parte da carga se espalhou na pista que, quando foi bloqueada, era utilizada no sentido litoral. Por causa do bloqueio e da impossibilidade de se fazer um desvio ou até um comboio na contramão, formou-se uma fila de 2,5 mil metros de veículos, que estão represados e aguardando a liberação de pelo menos uma faixa de rolamento. A liberação deve ocorrer assim que a pista for limpa. Somente depois que a fila de veículos terminar, a carreta deverá ser erguida e retirada. Na seqüência, a concessionária libera novamente a pista sul para a descida. O motorista da carreta e outro ocupante da cabine ficaram feridos e foram levados para o pronto-socorro de Cubatão. Às 5h o sistema operava no esquema 5 x 3, com a pista norte da Imigrantes no sentido capital e as pistas norte da Anchieta e a sul da Imigrantes no sentido litoral. Neblina - Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), todo o trecho de serra da Rodovia dos Tamoios (SP-99), em Caraguatatuba, litoral norte, estava sob neblina no início da manhã desta terça-feira.