Acidente bloqueia pistas da Régis Bittencourt Uma acidente envolvendo dois caminhões e um veículo de passeio bloqueava por volta das 15h30 de hoje duas pistas da Rodovia Régis Bittencourt, na altura do quilômetro 273, em Taboão da Serra, no sentido Curitiba. A Polícia Rodoviária Estadual prestava atendimento no local e ainda não tinha informações sobre vítimas.