Acidente bloqueia Presidente Dutra em Resende(RJ) Um engavetamento envolvendo dois caminhões e uma carreta bloqueia, desde as 23h30 de ontem, as três faixas de rolamento da pista sentido São Paulo da Rodovia Presidente Dutra no km 331, em Resende, no extremo oeste fluminense, três quilômetros antes da divisa com o Estado de São Paulo.