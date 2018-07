Acidente bloqueia Rodovia Carvalho Pinto, em Jacareí-SP A Rodovia Carvalho Pinto está totalmente bloqueada na altura do km 71, região de Jacareí, em São Paulo, em função de um acidente. De acordo com a concessionária que administra a via, Ecopistas, a colisão aconteceu no sentido interior. Ainda não há informações sobre vítimas. Por volta das 14h30, a lentidão na região era de 1 km.