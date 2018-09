Acidente bloqueia Rodovia Carvalho Pinto no sentido SP Uma carreta carregada de areia tombou no início da tarde de hoje na altura do km 94 da Rodovia Carvalho Pinto, perto de São José dos Campos, no interior de São Paulo. De acordo com a Ecopistas, empresa que administra a estrada, as duas faixas no sentido São Paulo estão bloqueadas para a limpeza da pista e a retirada do veículo. Ninguém ficou ferido.