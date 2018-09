Acidente bloqueia Rodovia Raposo Tavares A Rodovia Raposo Tavares está totalmente bloqueada, desde as 22h15 de ontem, no quilômetro 338, na cidade de Bernardino de Campos, no centro-oeste paulista, em razão do tombamento de uma carreta biarticulada (treminhão) que transportava cana-de-açúcar. Houve queda de carga na pista que, naquele trecho, não é duplicada.