Acidente bloqueia todo o trecho de serra da Anchieta

A interdição está entre o km 40 e o km 55 da Anchieta e o tombamento aconteceu na altura do km 41. Segundo a concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, Ecovias, houve vazamento de óleo diesel do caminhão, mas não há informações sobre a carga do veículo. Autoridades estão no local para atender a ocorrência.

Os motoristas que trafegavam pelo trecho interditado devem pegar o desvio para a pista norte no km 44 da rodovia e o fluxo de quem seguia pela via no sentido litoral, antes do trecho bloqueado, já foi transferido para a pista invertida.

Operação Comboio

A Rodovia dos Imigrantes está sob Operação Comboio, no sentido litoral, em função da baixa visibilidade causada pela neblina. Segundo a Ecovias, a operação já estava em vigor na Anchieta desde ás 7h30. O tráfego é represado a partir das praças de pedágio, no km 31 da Anchieta e no km 32 da Imigrantes.

Durante o comboio, grupos de 500 veículos são escoltados por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto onde a visibilidade melhora, a cada 30 minutos.

Segundo a concessionária, as demais rodovias do sistema estão com boas condições de tráfego e visibilidade. A Ecovias espera que o tráfego de veículos aumente por volta das 13h, momento em que é iniciada a Operação Descida. A ação acontece para monitorar o trânsito durante o feriado da Independência do Brasil, comemorado na sexta-feira.