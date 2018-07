Acidente bloqueia uma faixa da marginal do Pinheiros A faixa esquerda da pista única da Marginal do Pinheiros no sentido Interlagos, no trecho próximo ao Hipermercado Extra Panambi, está bloqueada devido a um acidente, mas a interdição não causa congestionamento. Segundo a CET, as viaturas foram acionadas às 3h30 e, ao chegarem ao local, encontraram uma moto caída. A pessoa que ocupava o veículo morreu e a CET aguarda a retirada do corpo do local para o desbloqueio da faixa. No restante da cidade, conforme a CET, o trânsito está tranquilo.