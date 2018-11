Acidente bloqueia via auxiliar da Via Dutra em Guarulhos Desde as 23h45 de terça-feira (15) segue bloqueada uma via auxiliar (paralela) da pista local sentido SP-RJ da Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 23, no bairro Porto da Igreja, em Guarulhos, Grande São Paulo, em razão do tombamento de uma carreta que transportava cerca 23 toneladas de alumínio prensado. Por causa do horário, não houve congestionamento.Apesar de a via onde ocorreu o acidente ser de responsabilidade dos órgãos de trânsito de Guarulhos, equipes da concessionária NovaDutra ajudam no trabalho de desobstrução. A carreta, que saiu de Santa Catarina e seguia para o área urbana de Guarulhos, já foi retirada, mas a limpeza da via, que dá acesso aos bairros de Guarulhos, ainda não terminou. O motorista da carreta sofreu ferimentos leves e foi atendido no próprio local.