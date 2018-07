Acidente bloqueia via Dutra em Guarulhos Um acidente com um ônibus fretado bloqueia parcialmente, desde as 5h30 desta sexta-feira, a pista sentido RJ-SP da Rodovia Presidente Dutra, no km 205, no limite entre os municípios de Arujá e Guarulhos, na Grande São Paulo, mil metros após o pedágio.