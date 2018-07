Acidente bloqueia Via Dutra em Pindamonhangaba-SP A pista sentido São Paulo-Rio de Janeiro da Rodovia Presidente Dutra está bloqueada desde às 5h45 de hoje na altura do quilômetro 102, em Pindamonhangaba (SP), no Vale do Paraíba. No local ocorreu uma colisão entre dois caminhões seguida de tombamento de um dos veículos e queda de carga. Uma pessoa ficou gravemente ferida e foi levada para o Hospital Regional de Taubaté.