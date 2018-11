Acidente bloqueia via Dutra em Piraí A pista sentido SP-RJ da rodovia Presidente Dutra está bloqueada por completo na altura do quilômetro 223, na Serra das Araras, em Piraí (RJ), no Vale do Paraíba Fluminense, em razão do tombamento de uma carreta. O acidente ocorreu às 23 horas de ontem.