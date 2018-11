Acidente causa 10,9 km de lentidão na Marginal do Tietê Um acidente causava 10,9 quilômetros de engarrafamento na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, às 7 horas, em São Paulo. O veículo tombou na altura da Ponte das Bandeiras, após colidir com outro caminhão, às 5 horas. Ninguém se feriu. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), as duas faixas da esquerda estavam interditadas para a retirada do caminhão.