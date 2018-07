Acidente causa 10 km de congestionamento na Régis

O tempo também é chuvoso nas regiões ao longo da rodovia. A concessionária orienta aos usuários para redobrarem a atenção e reduzirem a velocidade, devido às pistas molhadas.

Na Rodovia dos Bandeirantes, o motorista enfrentava lentidão do km 25 ao km 26, na região de são Paulo, na pista expressa, sentido interior. Já a Via Anhanguera tinha tráfego carregado, sentido capital paulista, na pista expressa, do km 104 ao km 105, em Campinas, reflexo de congestionamento na Rodovia D. Pedro I.

A Rodovia Castelo Branco registrava congestionamento do km 13 ao km 15, no trecho Osasco - Barueri, nas pistas expressa e marginal, sentido são Paulo. Em direção ao interior, a via registrava morosidade entre o km 19 e o km 21, na pista marginal.

A cidade de São Paulo tinha 19 quilômetros de vias congestionadas às 7 horas. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), as principais lentidões estavam na Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido centro, com 2,2 km de lentidão, da Avenida Salim Farah Maluf até o Viaduto Grande São Paulo; e na Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, com 1,8 km de morosidade, da Rua Benjamin Mansur até a Rua Alvarenga.