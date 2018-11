Acidente causa 11 km de congestionamento na Castello O tombamento, no acostamento, de um caminhão carregado com leite causava, às 13h15 deste sábado, 11 quilômetros de lentidão na pista sentido interior da rodovia Castello Branco entre os quilômetros 19, Osasco, e 31, Jandira, na Grande São Paulo. Não houve vítimas. Em razão de obras, quem segue pelo Rodoanel Oeste no sentido Perus encontra lentidão entre os quilômetros 21 e 20, em Carapicuíba, Grande São Paulo.