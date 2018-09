Acidente causa 11 km de lentidão no Rodoanel em SP O motorista enfrentava 11 quilômetros de congestionamento às 9 horas de hoje, no Trecho Oeste do Rodoanel, na região de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Por volta das 3h50, o motorista de uma carreta perdeu o controle da direção e o veículo tombou no acostamento. Ninguém ficou ferido.