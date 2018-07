Acidente causa 18 km de lentidão no Rodoanel, em SP Um caminhão que transportava pó de carvão tombou nesta manhã, por volta das 7 horas, no Rodoanel, na altura do quilômetro 658, no trecho sul, na divisa entre São Paulo e São Bernardo do Campo. Ninguém se feriu. O acidente ocorreu no sentido Mauá.