Acidente causa 7 km de lentidão na Via Anchieta em SP A Rodovia Anchieta permanecia totalmente interditada por volta das 12 horas após um tombamento de uma carreta, ocorrido às 9h30. Duas vítimas ficaram presas às ferragens, mas não há informações sobre a gravidade dos feridos. Devido à interdição, a lentidão na pista sentido litoral da rodovia era de sete quilômetros, segundo a concessionária Ecovias. A pista norte da via, segundo a concessionária, foi invertida e segue no sentido Litoral. Foi montado um desvio para os motoristas no km 44 da pista sul.