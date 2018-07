Acidente causa 8 km de lentidão na Dutra

Em Guarulhos, a Dutra tinha tráfego lento do km 221 ao km 218, na pista expressa, sentido Rio. Em direção a São Paulo, a via registrava trânsito carregado do km 218 ao km 221, na pista marginal, em Guarulhos, e do km 227 ao km 228, em São Paulo.

A Rodovia dos Bandeirantes tinha lentidão no trecho entre Jundiaí e Campinas, na pista expressa, do km 92 ao km 90, sentido capital, e do km 39 ao km 38, ambos devido a obras na pista. A Rodovia Castelo Branco registrava congestionamento no trecho de Osasco a Barueri, na pista marginal, do km 20 ao km 21, sentido interior.

Às 8 horas, a cidade de São Paulo registrava apenas 15 km de lentidão, índice abaixo do normal para o período da manhã. A Avenida dos Bandeirantes tinha 2,9 km de engarrafamento, sentido marginal, do Viaduto Dante Delmanto até a Alameda dos Tupiniquins. Na Radial Leste, os motoristas enfrentavam 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Melchert até a Rua Pinhalzinho.