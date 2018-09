Acidente causa congestionamento na Régis Bittencourt Um acidente ocorrido às 23h40, nesta quinta-feira, na altura do quilômetro 312 da pista sentido SP-PR da Rodovia Régis Bittencourt, em São Lourenço da Serra, região metropolitana de São Paulo, ainda causa congestionamento de pelo menos dois quilômetros. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, duas carretas que seguiam em direção ao Paraná se chocaram e parte da carga de bobinas de aço, que era transportada por um dos veículos, caiu na pista contrária. Neste momento, a pista sentido SP-PR, onde ocorreu o acidente, está totalmente livre, mas a faixa da esquerda, onde as bobinas foram lançadas, continua interditada. No acidente, duas pessoas ficaram levemente feridas, mas nenhum veículo foi atingido.