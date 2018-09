Acidente causa congestionamento na Régis Bittencourt Os motoristas que retornam a São Paulo enfrentam situação muito difícil na Rodovia Régis Bittencourt. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motivo é um acidente que ocorreu, por volta das 14h50, na altura do quilômetro 354, no município de Miracatu, interior paulista, trecho de pista simples. Pelo menos uma pessoa ficou ferida, mas os carros continuam no local interditando parcialmente as pistas, tanto no sentido Curitiba como no sentido São Paulo. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, apenas uma faixa está liberada para quem segue para o Paraná e outras duas para São Paulo. O congestionamento na área já chega a 25 quilômetros e não há previsão de quando a situação será normalizada.