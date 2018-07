Acidente causa congestionamento na Régis Bittencourt Uma colisão lateral entre duas carretas, com queda de carga de bananas, causava, às 6h45 desta manhã, congestionamento de 14 quilômetros no sentido São Paulo e de 17 quilômetros no sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, na Serra do Cafezal, em Miracatu, no Vale do Ribeira. O acidente ocorreu às 4 horas. As pistas foram liberadas às 6h35.