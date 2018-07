Acidente causa congestionamento na Régis Bittencourt Um engavetamento envolvendo três carretas ocorrido na manhã desta terça-feira, na Rodovia Régis Bittencourt, deixou um congestionamento de 13 quilômetros na rodovia. O acidente aconteceu após um caminhão-tanque tombar, na altura do quilômetro 560, na divisa de São Paulo com o Paraná. Uma das carretas não conseguiu frear a tempo, colidiu com o caminhão tombado e deu sequência às demais colisões.