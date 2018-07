Acidente causa congestionamento na Régis, em SP Uma carreta tombou na tarde desta terça-feira, na altura do km 362 da Rodovia Régis Bittencourt, em Miracatu (SP), interditando totalmente a via por mais de uma hora. Segundo a concessionária Autopista, ninguém ficou ferido. O motorista do veículo seguia no sentido São Paulo, quando perdeu o controle da direção, por volta das 13 horas. A carreta transportava sucata, mas o material caiu na pista no sentido contrário.