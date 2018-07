Acidente causa congestionamento na Via Anchieta Um acidente com uma moto bloqueava às 17h15 de hoje a faixa direita de rolamento da pista Sul, sentido litoral da Rodovia Anchieta, na altura do quilômetro 42, trecho de serra, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Segundo a Ecovias, o congestionamento é de um quilômetro. O motoqueiro perdeu o controle do veículo e caiu em um barranco, mas não corre risco de morte. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema normal e sem pontos de lentidão, exceto o que é gerado pelo acidente. Já o motorista que viaja em direção à cidade de Caraguatatuba, litoral norte paulista, pela Rodovia dos Tamoios, enfrenta forte neblina que atinge a estrada a partir do quilômetro 60, trecho inicial de serra. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a Tamoios, a Padre Manoel da Nóbrega, a Rio-Santos e a Mogi-Bertioga apresentavam tráfego intenso em direção ao litoral às 17h45 deste sábado, mas sem congestionamento.