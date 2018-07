Acidente causa interdição na Marginal do Tietê Um caminhão que tombou por volta das 6 horas desta manhã bloqueia duas faixas da esquerda da pista expressa da Marginal do Tietê, na zona norte de São Paulo, no acesso à Rodovia Castelo Branco, cerca de 500 metros antes da Ponte dos Remédios, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).