Acidente causa lentidão na Marginal do Tietê, em SP Na tarde desta quarta-feira, véspera de feriado de Corpus Christi, a Marginal do Tietê registrava congestionamento, sentido Castelo Branco, devido a um acidente perto da Ponte das Bandeiras. Às 16 horas, havia 7,6 quilômetros de lentidão na pista expressa, do Viaduto Milton Tavares de Souza até a Avenida Otto Baumgart.