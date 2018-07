Acidente causa lentidão na Régis Bittencourt A colisão entre uma carreta e um carro, por volta das 5h, no km 357,5 da Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, causa lentidão para o motorista. Segundo a concessionária OHL, que cuida da via, o trecho do pedágio na direção do acidente continua interditado, causando congestionamento de 4 km.