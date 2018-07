Acidente causa lentidão na rodovia Ayrton Senna em SP

A colisão aconteceu às 14h40, de acordo com a concessionária que administra o trecho, a Ecopistas. São registrados 9 km de filas no sentido interior paulista. Os motoristas que seguem para a capital enfrentam lentidão de 4 km.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar, que acionou o helicóptero Águia, segundo a Ecopistas. Os bombeiros disseram que registraram só uma pessoa ferida e não têm informações sobre seu estado de saúde.

A concessionária chegou a atender uma pessoa, gravemente ferida. Ela foi levada para o Hospital dos Pimentas, em Guarulhos.

Por causa do acidente, duas faixas da direita estão bloqueadas. Há reflexos no tráfego de veículos no sentido interior, do km 11 ao km 20, e no sentido capital paulista, do km 24 ao km 20.