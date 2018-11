Acidente causa lentidão na Rodovia dos Tamoios, em SP

Por volta do meio-dia, o motorista encontrava congestionamento no sentido litoral, entre os quilômetros 69 e 79 e, no sentido São José dos Campos, do quilômetro 84 ao 81, na saída de Caraguatatuba.

Anchieta-Imigrantes

Quem segue para o litoral pela Rodovia os Imigrantes enfrenta lentidão entre os quilômetros 40 e 43 e do quilômetro 45 ao 53, no trecho de serra. A Via Anchieta registra morosidade entre o quilômetro 54 e 55, sentido litoral, e a Rodovia Cônego Domenico Rangoni tem tráfego intenso, sentido Guarujá, do quilômetro 270 ao 268, ambos em Cubatão.

No sentido capital paulista, a Anchieta tem trânsito carregado apenas na altura do quilômetro 55. A subida pela Imigrantes segue sem pontos de parada. Desde as 10h15, o Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 7x3. A descida da serra é realizada pelas pistas norte e sul da Anchieta e sul da Imigrantes. A subida é realizada pela pista norte da Imigrantes.