Acidente causa lentidão na Rodovia Fernão Dias, em MG

De acordo com a Autopista Fernão, o acidente aconteceu por volta das 5h30, e parte da carga caiu no sentido Belo Horizonte da estrada, que, por volta das 10 horas, já estava liberada, mas ainda registrava três quilômetros de congestionamento. Já no sentido São Paulo, duas faixas e o acostamento continuavam interditados, o que causava cerca de cinco quilômetros de lentidão. Até as 10 horas, não havia previsão para a liberação total da via.