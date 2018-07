Acidente causa lentidão na via Anchieta O tráfego ficou lento na Rodovia Anchieta, por volta das 17h30 deste domingo, em consequência de uma colisão entre dois veículos de passeio que estavam se deslocando para a capital paulista. Segundo a concessionária Ecovias, o acidente aconteceu próximo a São Bernardo do Campo, entre os quilômetros 32 e 29 da via e não deixou vítimas. A pista chegou a ser interditada mas foi liberada rapidamente. Retorno O movimento era intenso em direção à capital, segundo a Ecovias. Dos 127 mil veículos que viajaram para a Baixada Santista neste final de semana, 100 mil já retornaram. Desde as 13 horas, o Sistema Anchieta-Imigrantes, opera no esquema 2x8. As duas pistas da rodovia dos Imigrantes e a pista norte da via Anchieta operam em direção à capital. Para a descida da serra, o motorista utiliza a pista sul da via Anchieta.