Acidente causa lentidão no trecho oeste do Rodoanel

Na Rodovia dos Bandeirantes havia congestionamento no trecho São Paulo - Jundiaí, na pista expressa, sentido interior, do km 17 ao km 20, devido a obras no local. A Rodovia Castelo Branco registrava tráfego intenso em Osasco, sentido capital, do km 15 ao km 13, na pista marginal. Em direção ao interior, a via tinha engarrafamento entre o km 19 e o 21, na pista expressa, em Osasco.

A Rodovia Presidente Dutra registrava trânsito carregado, sentido São Paulo, do km 221 ao 219, em Guarulhos.

Às 7h30, a cidade de São Paulo tinha 9 km de congestionamento, índice abaixo do normal para o horário. A Radial Leste era a via com maior índice de lentidão, com 3,2 km de filas, no sentido centro, do Viaduto Guadalajara até a Rua Wandenkolk.