Acidente causa mais de 10 km de lentidão na Rodovia Ayrton Senna

SÃO PAULO - Um acidente entre um caminhão e uma moto na altura do km 19 da Rodovia Ayrton Senna, na região de Guarulhos, complica o trânsito na tarde desta terça-feira, 16. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas. Uma delas foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e ainda não há informação sobre seu estado de saúde. A concessionária chegou a atender uma pessoa gravemente ferida. Ela foi levada para o Hospital dos Pimentas, em Guarulhos.

A colisão aconteceu às 14h40, de acordo com a concessionária Ecopistas. Duas faixas da direita ficaram bloqueadas até às 16 horas, no sentido interior. Devido ao acidente, o trânsito é ruim em ambas as direções: Capital - do km 23 ao 20; Interior - do km 11 ao 20.