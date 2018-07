Acidente causa mais de 20 km de lentidão na Régis

Um dos veículos seguia pela pista sentido São Paulo, por volta da 1 hora, quando invadiu o sentido contrário, colidindo com a carreta que seguia em direção a Curitiba. Houve derramamento da carga de chapa de ferro no local e a faixa sentido sul ficou bloqueada até as 6 horas.

Às 8 horas, o motorista encontrava tráfego lento do km 335 ao km 359, entre as regiões de Juquitiba e Miracatu, sentido Paraná. Em direção a São Paulo, a via tinha engarrafamento do km 381 ao km 359, em Miracatu. Segundo a concessionária Autopista, responsável pela rodovia, os veículos já foram retirados da pista, mas parte da carga permanecia no acostamento.

No mesmo horário, a Rodovia Castelo Branco registrava morosidade na região de Osasco, na Grande São Paulo, do km 30 ao km 29, na pista expressa, sentido capital paulista. No sentido interior, a via tinha lentidão do km 19 ao 21, na pista marginal, também em Osasco.

Na Rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí, o motorista enfrentava tráfego intenso, sentido São Paulo, na pista expressa, entre os kms 38 e 41, na região de Campo Limpo Paulista, devido a obras na pista. A Via Anhanguera tinha morosidade do km 57 ao km 60, em Jundiaí, na pista expressa, sentido interior.

Por causa do excesso de veículos, a Rodovia Presidente Dutra registrava trânsito carregado do km 221 ao km 219, em Guarulhos, na pista marginal, sentido São Paulo.

A cidade de São Paulo tinha 9 km de lentidão, às 8 horas, segundo dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O índice estava abaixo do normal para o horário. A Radial Leste era a via com maior quantidade de filas, com 1,2 km de fluxo moroso, sentido centro, da Avenida Melchert até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra.