Acidente com 13 veículos deixa dois mortos em Belo Horizonte

Um acidente envolvendo nove carros e quatro carretas deixou pelo menos dois mortos na altura do quilômetro 3 do anel rodoviário de Belo Horizonte, Minas Gerais, na manhã desta terça-feira, 17. De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o engavetamento aconteceu por volta das 10 horas e provocou cerca de 15 quilômetros de congestionamento na região. As duas vítimas ocupavam um Monza, com placas da capital mineira.