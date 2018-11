Acidente com 2 ônibus deixa 41 feridos no Rio Ao menos 41 pessoas ficaram feridas na manhã de hoje após um acidente entre dois ônibus e um carro na Avenida Rodrigues Alves, sentido centro, na altura do armazém 7, zona portuária do Rio de Janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que enviou três equipes ao local, a colisão aconteceu por volta das 9 horas e as vítimas foram levadas para os hospitais Souza Aguiar, Miguel Couto e Andaraí. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.