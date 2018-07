Acidente com 2 ônibus deixa ao menos 30 feridos no Rio Um acidente com dois ônibus na Zona Oeste do Rio deixou ao menos 30 pessoas feridas na noite deste sábado (20). O acidente aconteceu por volta das 19h45, na Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca. Um ônibus do BRT caiu de um viaduto, o Mergulhão da Barra, atingindo outro veículo. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.