Acidente com 3 carretas deixa 1 morto e 1 ferido em MG Um acidente com três carretas deixou uma pessoa morta e uma ferida em um trecho da BR-040, perto de Belo Horizonte (MG). Às 15h30, o trecho estava totalmente interditado. A colisão ocorreu perto do quilômetro 586, em Itabirito, na região metropolitana de Belo Horizonte.