Acidente com 3 carros e ônibus fere 7 no centro de SP Um acidente envolvendo um ônibus e três carros deixou sete pessoas feridas na manhã de hoje, na praça Alberto Lion, região do Cambuci, no centro de São Paulo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a batida entre os veículos ocorreu por volta das 9 horas.