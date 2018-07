Acidente com 3 ônibus deixa 12 feridos em SBC, Grande SP Ao menos 12 pessoas ficaram feridas em uma colisão que envolveu dois ônibus e um micro-ônibus na Avenida Doutor Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, na manhã desta segunda-feira. A via é um dos principais acessos da cidade à Rodovia Anchieta. Além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sete viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local para atendimento dos feridos.