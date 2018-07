Acidente com 4 caminhões na Marginal deixa um ferido Um acidente envolvendo quatro caminhões deixou um ferido e complicou o tráfego pela pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Penha-Lapa, perto da Ponte da Casa Verde, no começo da tarde. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os veículos ocupavam três das quatro faixas da via. Às 15 horas, a CET registrava 40 quilômetros de lentidão em toda a cidade. O índice representa 4,8% dos quilômetros monitorados.