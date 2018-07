Acidente com 4 veículos mata três no interior de SP Três pessoas morreram num acidente envolvendo quatro veículos, ontem, na Rodovia Assis Chateaubriand, próximo a José Bonifácio, interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, uma carreta parada sobre a pista teria provocado o acidente. Ao desviar, o motorista de um caminhão bateu na lateral de outro caminhão que vinha no sentido contrário. Em seguida, dois carros foram atingidos. Morreram Donato Taldivo; a esposa dele, Maria Alice Alves Taldivo; e outra passageira, Maria Isabel Alves, ocupantes de um dos carros. Os três são de Birigüi, também no interior do Estado.