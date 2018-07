Acidente com 5 caminhões congestiona Marginal Tietê Um engavetamento envolvendo cinco caminhões provocou grande congestionamento na Marginal do Tietê hoje. Os cinco veículos colidiram por volta das 10h30 na pista expressa na direção da Rodovia Ayrton Senna, próximo ao Rio Tamanduateí, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Ninguém ficou ferido. Os veículos ocuparam uma faixa de rolamento da via e causaram um congestionamento de quase 13 quilômetros, que ia do local do acidente até a Rodovia Castello Branco. Na pista local da Marginal, no mesmo sentido, a lentidão era de quase nove quilômetros, que ia da Rodovia Castello Branco até a Ponte Júlio de Mesquita Neto.