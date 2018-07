Acidente com 6 caminhões congestiona chegada a SP O engavetamento entre quatro carretas e dois caminhões, seguido de vazamento de produto perigoso, na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, próximo à Ponte da Freguesia do Ó, causava engarrafamentos em algumas rodovias que chegam à capital por volta das 9 horas. A lentidão era de mais de 10 quilômetros nas rodovias do Sistema Anhangüera-Bandeirantes, que estava com trânsito carregado entre os quilômetros 22 ao 11 pela Via Anhangüera, e do quilômetro 27 ao quilômetro 13, na Bandeirantes. Os motoristas que trafegavam pela Rodovia Castelo Branco também enfrentavam lentidão nas duas pistas da rodovia. Na pista marginal, o trânsito estava complicado entre os quilômetros 20 e 14. Na outra via, a morosidade chegava a 10 quilômetros, entre os quilômetros 23 e 13. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), não havia previsão para a liberação do local do acidente na Marginal. Quatro veículos já haviam sido retirados por volta das 8 horas, mas o Corpo de Bombeiros ainda estava no local para limpeza, que estava sendo realizada com a colocação de espuma e serragem. Por conta do acidente, a lentidão na Marginal do Tietê chegava, por volta das 9 horas, a sete quilômetros, nas duas pistas que seguem em direção à Rodovia Ayrton Senna, entre o local do engavetamento até a Ponte da Vila Guilherme. No outro sentido, a situação também estava complicada, mas por conta do excesso de veículos. A lentidão chegava a mais de oito quilômetros nas duas pistas da via, entre as pontes da Freguesia do Ó e Vila Guilherme e entre as pontes do Tatuapé e Imigrante Nordestino, com quase cinco quilômetros.