Acidente com 6 carros bloqueia faixa da Raposo Tavares

No sentido São Paulo, a Rodovia Castelo Branco ainda registrava morosidade na pista expressa, do quilômetro 25 ao 32, em Osasco. Na pista marginal, a via tinha congestionamento do quilômetro 13 ao 15, na mesma região.

Na Rodovia Régis Bittencourt, o motorista enfrentava seis quilômetros de tráfego complicado, sentido São Paulo, entre o quilômetro 354 e o 349, na região de Miracatu, no interior do Estado. A Rodovia Presidente Dutra apresentava trânsito lento em Guarulhos, no sentido capital paulista, do quilômetro 221 ao 214, e do quilômetro 231 ao 228, em São Paulo.