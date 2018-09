Acidente com ambulância mata 1 e fere 2 em SP

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas, sendo uma delas em estado grave, na madrugada de hoje, após o motorista de uma ambulância perder controle da direção e bater num poste de iluminação na pista sentido bairro-centro da avenida Rubem Berta. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente ocorreu na região do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. Três equipes dos bombeiros foram acionadas para o local. As duas vítimas sobreviventes foram levadas para o pronto-socorro do Hospital São Paulo, na Vila Mariana.