Acidente com ambulância mata 3 no interior de SP

Três pessoas morreram na manhã desta sexta, 28, após uma colisão entre uma ambulância e um caminhão semi-reboque na Rodovia SP-255, em São Manuel, região de Botucatu, no interior de São Paulo, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual. O acidente aconteceu na altura do km 188 da Rodovia João Lázaro de Almeida Prado. Na Rodovia Castello Branco, duas carretas, uma transportando cerveja e outra um produto perigoso, bateram na manhã desta sexta na pista sentido São Paulo, na região de Boituva, interior do Estado, segundo a Polícia Rodoviária Estadual. Ninguém ficou ferido, mas a colisão causou lentidão no local e a polícia teve de montar um desvio.