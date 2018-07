Acidente com ambulância mata quatro pessoas em SP

A ambulância tinha saído de Nova Campina com nove passageiros e rodou cerca de 100 quilômetros até o local do acidente. No km 174 da rodovia, o veículo saiu da pista e capotou na ribanceira, parando a mais de 50 metros.

Dois pacientes morreram no local - um deles ficou preso nas ferragens, e outros dois chegaram a ser levados em estado grave ao Hospital Regional de Itapetininga, mas não resistiram. Os nomes das vítimas não tinham sido divulgados até o final da tarde. O veículo pertence à Prefeitura de Nova Campina.

Policiais rodoviários encontraram anotações dando conta de que o motorista havia trabalhado 17 horas na quinta-feira e foi escalado para entrar no trabalho às 4h desta sexta. Ele pode ter dormido ao volante. A prefeitura informou que ele cumpria escala normal.